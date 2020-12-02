Верещук: Нельзя лишать уголовной ответственности коррупционеров, ее следует увеличить

Ирина Верещук Фото из открытых источников

Иначе разгул коррупции будет просто невероятный, говорит народный депутат

В Украине нужно увеличить ответственность за недостоверное декларирование, потому что, если этого не сделать, разгул коррупции будет просто невероятный.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук.

Народный депутат объяснила, почему возникла задержка в работе над законодательной инициативой по возврату ответственности за недостоверное декларирование.

"Задержка в том, что на сегодня есть разные позиции – и суммы, от которой наступает уголовная ответственность, и мер пресечения, а также и видов наказаний, будут ли это исправительные работы, или это будут штрафные санкции, или это будет, собственно, тюрьма", – отметила Ирина Верещук.

Народный депутат продолжила: "Я слышала позицию некоторых депутатов, которые говорят, что, возможно, исправительных работ было бы достаточно, или штрафных санкций, или административного взыскания, что уголовное преследование не оправдало себя. Моя позиция – нельзя в данном случае, в данных условиях, в данных обстоятельствах лишать уголовной ответственности коррупционеров. Мы должны вернуться, а если говорить о моей личной позиции – мы должны еще увеличить ответственность, потому что, если этого не сделать, разгул коррупции будет просто невероятный".

Напомним, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины решил обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.

29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

Добавим, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подготовил законопроект, которым предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, ранее отмененные Конституционным судом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самостоятельная отставка судей Конституционного суда Украины является наиболее либеральным путем.