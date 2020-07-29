Венгрия хочет увеличить количество КПП на границе с Украиной

Иштван Ийдярто Википедия

Венгрия также не против создать непрерывную автомагистраль между странами

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто считает необходимым увеличить количество контрольно-пропускных пунктов на украино-венгерской границе и создать непрерывную автомагистраль между странами. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, тех КПП, которые существуют на данный момент на границах между Украиной и Венгрией, недостаточно для нормального дорожного движения между странами.

"Важно обеспечить наших граждан столькими объектами инфраструктуры, насколько возможно. Похоже на то, что даже имеющиеся два крупных контрольно-пропускных пунктов и несколько меньших - этого недостаточно", - отметил посол.

Ийдярто добавил, что для хороших экономических и туристических отношений между странами, нужно создать необходимую инфраструктуру.

"Безусловно, если у вас есть прекрасные контрольно пропускные пункты, но ужасные дороги, которые ведут к ним, вся эта деятельность является ненужной. Нам надо говорить про дополнительную инфраструктуру, систему дорог. И нам надо говорить о автомагистрали, проходящей между Киевом и Будапештом", - сказал он.

Отметим, сейчас на государственном границе с Венгрией функционируют пять автомобильных пунктов пропуска, а также три железнодорожных сообщения.

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Напомним, посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Украину, когда это "позволят условия".