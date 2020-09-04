Венгерского чиновника не пустили в Украину: В МИД назвали причину

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Венгерский госсекретарь направлялся на открытие отремонтированной школы на Закарпатье

В Министерстве иностранных дел Украины пояснили, что Государственному секретарю Канцелярии Премьер-министра Венгрии Яношу Потапи отказали во въезде ввиду ограничений относительно въезда иностранцев на территорию страны. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"МИД Украины с удивлением восприняло заявления о запрете на въезд государственному секретарю Канцелярии Премьер-министра Венгрии Яношу Потапе. Невозможность въезда связана с введенными Правительством Украины ограничениями на въезд иностранцев в контексте противодействия пандемии коронавируса, что хорошо известно венгерской стороне и не носит политического характера", - заявили в МИД.

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Также в главном внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания консула Генерального консульства Венгрии в Ужгороде Ласло Углу на торжествах 3 сентября по случаю открытия отремонтированной средней школы № 10 им. Габора Дойки в г. Ужгород.

"Такая риторика дипломата свидетельствует о неуважении к законам страны пребывания и сознательно вводит в заблуждение общественность, не способствуя нормализации украинско-венгерских отношений. Мы ожидаем, что будут сделаны соответствующие выводы. Мы с пониманием относимся к вводимым Венгрией ограничений в контексте противодействия пандемии коронавируса и ожидаем такое же уважение с венгерской стороны к решениям Правительства Украины", - отметили в МИД и добавили, что учитывая ситуацию пригласят посла Венгрии в Украине.

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Напомним, с 1 сентября Венгрия закрыла границы для иностранцев в связи со второй волной пандемии COVID-19.

Впоследствии в Европейской комиссии раскритиковали Венгрию за выборочное введение запрета на въезд в страну, в частности за разрешение жителям ряда стран пересекать границы Венгрии, несмотря на тотальный запрет на въезд иностранцев.