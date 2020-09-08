Венедиктовой не позволили довести "до ума" ни одно коррупционное дело, - Качный рассказал о кулуарных разговорах

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный фото - из открытых источников

Генпрокурор на Банковой подняла вопрос, как же ей дальше работать, рассказал парламентарий

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на Банковой поднимала вопрос, как ей работать дальше, поскольку ей не дали довести "до ума" ни одно коррупционное дело.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный.

Парламентарий, комментируя вероятность кадровых изменений в руководстве правоохранительных органов, отметил, что дыма без огня не бывает, и рассказал о кулуарных разговорах по этому поводу.

"Действительно, Венедиктова поднимала этот вопрос на Банковой с президентом по поводу того, как ей дальше работать, если за этот период работы ей не позволили, как это говорят в кулуарах, ей не позволили довести до ума ни одно коррупционное дело. То есть она, по сути дела, говорит о чем: мои рейтинги личные как политика, как сегодня генерального прокурора, а завтра опять она вернется в политику... Она беспокоится о завтрашнем дне. Она говорит - вы меня подставляете, делаете меня тут козлом отпущения, я сижу уже тут столько времени - и ни одного резонансного дела, вообще никакого дела, по сути, не завершила, и я вот, типа, должна уходить... Я еще раз говорю - это с кулуарных слухов. Они ей ответили, что нет, надо еще поработать", – сказал Александр Качный.

Парламентарий резюмировал: "О чем этот весь диалог говорит? Это говорит о том, что генеральный прокурор не может быть у нас быть независимым сегодня. Он однозначно зависимый от Офиса президента, и все задачи, которые ставятся по уголовным делам, рассматриваются не в Генеральной прокуратуре, а на Банковой".

Напомним, СМИ сообщали о том, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генеральным прокурором, а действующая глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова может стать министром юстиции.

Как сообщали, генпрокурор Ирина Венедиктова уволила Назара Холодницкого с должности главы САП.