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Венедиктова заявила о наличии нескольких уголовных дел в отношении нардепов

Венедиктова пообещала, что результаты этих дел будут

Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о нескольких уголовных производств в отношении народных депутатов. Она пообещала, что результаты этих дел будут. Об этом она сказала во время своего выступления в парламенте. Трансляцию вживую вел телеканал ZIK.

"В этом государстве идет несколько дел по многим народным избранникам. И результаты мы увидим - мы или придем к процессуальным решениям или не придем", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что покрывать никого не будет.

"Если есть состав преступления, то конкретного депутата будет привлечен к ответственности", - заверила генпрокурор.

Также Венедиктова заявила, что ее не удастся шантажировать в СМИ.

"Буквально на днях запущены областные прокуратуры, со многими с вами у меня были разговоры, что брат и сват - это не критерий назначения на прокурора. И многие знают, что меня не купишь, и шантажировать в СМИ – это тоже не проходило", - сказала генпрокурор.

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