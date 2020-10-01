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Венедиктова заявила, что не нарушала законов при переезде в резиденцию в Пуще-Водице

Генпрокурор Ирина Венедиктова Украинская правда

Генпрокурор решила как можно скорее съехать из президентской резиденции

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что во время переезда в президентскую резиденцию в Пуще-Водице она законов не нарушала, а также заявила, что планирует оттуда съехать. Об этом она написала в своем Facebook

По ее словам, переезд в резиденцию был временной мерой по определенным причинам, в частности, соображения безопасности. 

"Я ни секунды не сомневаюсь в себе – никаких законов я не нарушала: ни юридические, ни законы морали и чести. Услышав о том, что представители гражданского общества и журналисты заинтересовались темой моего проживания в этом доме, я немедленно направила соответствующие запросы в соответствующие органы власти с целью прояснить ситуацию и объективно разобраться в ней. Я попросила предоставить мне методику расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий и тому подобное. Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и, таким образом, получены ответы на поставленные вопросы.

Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно и она могла быть установлена на более высоком уровне, я немедленно сама по своей личной инициативе внесу необходимую доплату, чтобы не оставить даже тень сомнения в этом чувствительном для общества вопросе", - отметила генпрокурор. 

Также Венедиктова понимала, что пребывание в резиденции будет временным и она уже запланировала съехать оттуда.

"Ну и напоследок. Я приняла решение как можно скорее переехать. Надеюсь, что мне хватит несколько дней, чтобы осуществить этот переезд. Нет никакого права у генерального прокурора страны своим поведением заставить кого-то сомневаться в порядочности принятых решений", - подчеркнула она.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова переехала на государственную дачу в Пуще-Водице.

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