Венедиктова заключила фиктивный договор относительно разрушенной госдачи, а живет в шикарной президентской резиденции! - Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

В этой ситуации речь идет о коррупционном преступлении, которое должно расследовать НАБУ, подчеркнул парламентарий

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заключила фиктивный договор о разрушенной государственной даче, но на самом деле живет в шикарной президентской резиденции.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий отметил, что в Украине, кроме государственных дач для руководства государства, есть еще и государственные резиденции. По его словам, в отличие от дач, в резиденциях можно проживать только президенту, премьер-министру и председателю парламента. Остальным чиновникам жить в резиденциях запрещено.

"В случае с Венедиктовой - здесь все просто. Генеральному прокурору захотелось жить в шикарной резиденции президента страны, и она туда поселилась. Она туда поселилась при отсутствии каких-либо для этого законных оснований. А чтобы скрыть вот эту свою операцию, скажем так, она заключила фиктивный договор на как раз государственную дачу, разрушенную дачу, в которой много лет уже никто не живет и в ближайшее время жить не будет. Заключив этот фиктивный договор, она продолжала жить и платить как за государственную дачу около 50 тысяч гривен, фактически проживая в резиденции президента стоимостью 163 тысячи гривен. Но понимая, что совершает преступление, попробовала легализовать свои действия как раз тем, что убедила или принудила руководителя Кабмина подписать для нее, для генпрокурора, отдельную постанову, закрытую постанову, которую никто никогда не видел, неопубликованную нигде, постанову, разрешающую ей проживать в этой самой государственной резиденции. После этого генеральный прокурор перезаключила договор аренды, указав в нем уже фактическое место проживания - государственную резиденцию, но занизив стоимость арендной платы более чем на 100 тысяч гривен", – подчеркнул Ренат Кузьмин.

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Парламентарий отметил, что в этой ситуации речь идет о коррупционном преступлении, которое должно расследовать НАБУ.

Ренат Кузьмин также отметил, что цинизм и лицемерие заключается в том, что президент Украины Владимир Зеленский в предвыборных лозунгах использовал тезисы о том, что государственные дачи нужно отдать детям. Ныне же, говорит парламентарий, на территории комплекса государственных дач и действительно поселили детей-сирот, но живут они в палатках.

Как сообщали, на днях стало известно о том, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова переехала на государственную дачу в Пуще-Водице.

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