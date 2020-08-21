Венедиктова уволила Холодницкого с должности главы САП

Он написал заявление по собственному желанию

Глава САП Назар Холодницкий Фото из открытых источников

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Об этом он написал в своем Facebook, прикрепив соответствующие документы.

“Приказываю уволить Назара Холодницького Ивановича с должности заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры с 21 августа”, - говорится в приказе, который подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Отмечается, что основанием для увольнения стало заявление Холодницького на увольнение по собственному желанию.

Заявление Холодницького Фото из открытых источников

Напомним, 26 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в многочисленных нарушениях и пообещала отреагировать на такую работу.

В ответ руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что в ведомстве готовят опровержение "по каждой секунде видео Венедиктовой".

После чего генеральный прокурор обратилась к коллегам из Специализированной антикоррупционной прокуратуры и предложила им показать результаты работы за пять лет.

В результате САП призвала Венедиктову не оказывать давление на прокуроров и не"позорить правоохранительную систему".