Венедиктова уволила Холодницкого с должности главы САП
Он написал заявление по собственному желанию
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Об этом он написал в своем Facebook, прикрепив соответствующие документы.
“Приказываю уволить Назара Холодницького Ивановича с должности заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры с 21 августа”, - говорится в приказе, который подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Отмечается, что основанием для увольнения стало заявление Холодницького на увольнение по собственному желанию.
Напомним, 26 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в многочисленных нарушениях и пообещала отреагировать на такую работу.
В ответ руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что в ведомстве готовят опровержение "по каждой секунде видео Венедиктовой".
После чего генеральный прокурор обратилась к коллегам из Специализированной антикоррупционной прокуратуры и предложила им показать результаты работы за пять лет.
В результате САП призвала Венедиктову не оказывать давление на прокуроров и не"позорить правоохранительную систему".