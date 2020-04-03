Венедиктова позвала к себе главного таможенника и руководителя ГБР: Что происходит

Ирина Венедиктова из открытых источников

Также на заседании присутствовают глава налоговой службы и главный фискал Украины

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова проводит совещание, куда кроме заместителей были приглашены главный таможенник и руководитель Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресслужба Офиса ГПУ.

Отмечается, что на заседании присутствуют председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, и.о. Директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, и.о. Председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко и заместитель Председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрий Венцковський.

Сообщается, что участники планируют обсудить состояние противодействия преступности в сфере взимания таможенных платежей и причины недопоступления в бюджет от деятельности таможенных органов.