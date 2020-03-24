Венедиктова отменила приказ о назначении Юлдашева прокурором Киева

Юлдашев намерен обжаловать решение Венедиктовой

Новоназначенный Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева. Об этом сообщает издание “Украинская правда” со ссылкой на слова пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец.

Отмечается, что Венедиктова отменила приказ своего номинального предшественника т.в.в генпрокурора Виктора Чумака от 6 марта о назначении Юлдашева прокурором Киева. Назначить на должность Юлдашева, который после люстрации восстановился через суд, перед увольнением поручил еще генпрокурор Руслан Рябошапка.

Сообщается, что сам Сергей Юлдашев намерен обжаловать решение Венедиктовой.