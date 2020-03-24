Венедиктова отменила приказ о назначении Юлдашева прокурором Киева
Юлдашев намерен обжаловать решение Венедиктовой
Новоназначенный Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева. Об этом сообщает издание “Украинская правда” со ссылкой на слова пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец.
Отмечается, что Венедиктова отменила приказ своего номинального предшественника т.в.в генпрокурора Виктора Чумака от 6 марта о назначении Юлдашева прокурором Киева. Назначить на должность Юлдашева, который после люстрации восстановился через суд, перед увольнением поручил еще генпрокурор Руслан Рябошапка.
Сообщается, что сам Сергей Юлдашев намерен обжаловать решение Венедиктовой.
Напомним, 17 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. Ее кандидатуру поддержали 269 народных депутатов. Прочитать больше о карьере и достижениях первой в истории Украины женщины-прокурора можно по ссылке.