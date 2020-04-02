Венедиктова определилась с заместителем
Заместителем генпрокурора станет первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова определилась со своим заместителем. Им стал Игорь Мустеца. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Согласно сообщению, сегодня, 2 апреля, Ирина Венедиктова представила коллективу своего заместителем Игоря Мустецу – ранее первый заместитель прокурора Черновицкой области.
Справка:
Мустеца Игорь Васильевич (Старший советник юстиции). Родился 23 июня 1980 года в городе Черновцы Черновицкой области.
В 2001 году окончил Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича, а в 2013 году – Национальную академию прокуратуры Украины.
В органах прокуратуры работает с ноября 2002 года. Занимал должности: помощника прокурора г. Черновцы, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия прокуратуры Черновицкой области, заместителя прокурора Садгорского и Шевченковского районов города Черновцы.
С февраля 2011 года по апрель 2014 года – прокурор Шевченковского района. Черновцы Черновицкой области.
Апреля 2014 года - сентябрь 2016 года – заместитель прокурора Черновицкой области.
С сентября 2016 года - первый заместитель прокурора Черновицкой области.
Напомним, ранее Венедиктова представила двух своих новых заместителей – экс-прокурора Донецкой области Андрея Любовича и экс-сотрудника СБУ Алексея Симоненко.
Кроме того, в понедельник, 30 марта, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала заявление Виктора Трепака об отставке с должности заместителя генпрокурора.