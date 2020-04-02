Венедиктова определилась с заместителем

Ирина Венедиктова из открытых источников

Заместителем генпрокурора станет первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова определилась со своим заместителем. Им стал Игорь Мустеца. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, сегодня, 2 апреля, Ирина Венедиктова представила коллективу своего заместителем Игоря Мустецу – ранее первый заместитель прокурора Черновицкой области.

Справка:

Мустеца Игорь Васильевич (Старший советник юстиции). Родился 23 июня 1980 года в городе Черновцы Черновицкой области.

В 2001 году окончил Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича, а в 2013 году – Национальную академию прокуратуры Украины.

В органах прокуратуры работает с ноября 2002 года. Занимал должности: помощника прокурора г. Черновцы, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия прокуратуры Черновицкой области, заместителя прокурора Садгорского и Шевченковского районов города Черновцы.

С февраля 2011 года по апрель 2014 года – прокурор Шевченковского района. Черновцы Черновицкой области.

Апреля 2014 года - сентябрь 2016 года – заместитель прокурора Черновицкой области.

С сентября 2016 года - первый заместитель прокурора Черновицкой области.

Напомним, ранее Венедиктова представила двух своих новых заместителей – экс-прокурора Донецкой области Андрея Любовича и экс-сотрудника СБУ Алексея Симоненко.

Кроме того, в понедельник, 30 марта, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала заявление Виктора Трепака об отставке с должности заместителя генпрокурора.