Венедиктова объяснила, почему в Украине затягиваются посадки

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Процесс правосудия в Украине затягивается из-за несовершенства судебной системы и медленного прогресса САП и НАБУ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова убеждена, что правосудие в Украине затягивается на годы из-за провала судебной реформы. Об этом глава Офиса генпрокурора сообщила 26 октября в Facebook.

Так, на этой неделе руководители НАБУ и САП, ГБР, МВД и Нацполиции, ГФС и СБУ отчитались о своих результатах работы за 9 месяцев. В частности, в этом году наблюдается положительная динамика, а результаты превышают показатели прошлого года.

"Прокуратура также самоочищается – только за время моего пребывания на посту привлечено к ответственности 21 прокурора, большинство – именно за коррупцию", - отметила генпрокурор.

Однако, процесс правосудия в Украине затягивается на годы. Причиной этого Венедиктова назвала тотальную неукомплектованность судебной системы и медленный прогресс в работе специальных антикоррупционных органов.

"Специальные антикоррупционные органы отстают от масштабов возложенных на них задач. ВАКС вынес приговоры с лишением свободы в отношении судей, работников прокуратуры и СБУ. Даже если НАБУ и САП передадут обвинительные акты в производствах, где по несколько лет назад сообщены подозрения, пропускная возможность ВАКС не позволит быстро принять решение по этим делам", - пояснила Ирина Венедиктова.

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По ее словам, посадки невозможны без судов, ведь результат работы оперативников, следователей и прокуроров некому рассматривать.

Кроме этого, затягивает процесс посадок отсутствие необходимых кадров в правоохранительной системе.

"10 месяцев нет Директора ГБР, неоднозначные колебания вокруг статуса руководителя НАБУ, впереди непростой конкурс на должность главы САП, более полугода и. о. председателя ГФС, как ветер меняются руководители таможни. При этом продолжается реформа в прокуратуре, налоговой, перманентно в конкурсах Государственное бюро расследований", - добавила генпрокурор.

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Также на этот процесс влияет несовершенство норм Уголовного процессуального кодекса. Вследствие, пояснила Венедиктова, "выходят сухими из воды самые одиозные персоны". Кроме этого, лазейки в УПК позволяют затягивать процессы правосудия.

В связи с этим Офис генпрокурора начал подготовку пакета законодательных изменений по повышению эффективности судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях. По словам Ирины Венедиктовой, уже есть глобальные наработки и относительно изменений в Уголовный процессуальный кодекс.

Напомним, недавно Ирина Венедиктова поставила неудовлетворительную оценку НАБУ и САП и призвала антикоррупционные органы активизировать работу по привлечению к ответственности топкорупционерив, как этого требует общество.