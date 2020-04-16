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Венедиктова объяснила, почему не меняла подследственность дела Стерненко

Генпрокурор хотела избежать любых манипуляций

Ирина Венедиктова Украинская правда

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова растолковала, почему не меняла подследственность дела Стерненко. Об этом она рассказала во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

Так отвечая на вопрос о том, согласна ли генпрокурор с подследственностью дела Стерненко, что это дело полиции, а не СБУ, Венедиктова заявила, что не делала никаких изменений, чтобы избежать манипуляций. 

"Конечно, по 216 статье это подследственность Нацполу, но учитывая то, что был Нацпол, потом СБУ, потом Нацпол, потом СБУ, я решила не менять ни группу прокуроров, ни менять вообще ничего и не менять подследственность. Для чего? Для того, чтобы уже не было никаких оснований манипулировать самим процессом. Хотя все равно, конечно, эти манипуляции будут", - рассказала генпрокурор.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова комментируя дело Стерненко, заявила, что это может стать толчком для массовых протестов.

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