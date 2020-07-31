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Венедиктова объяснила назначение Пискуна своим советником

Чиновница считает бывшего генпрокурора опытным и эффективным советником

Святослав Пискун Скриншот видео

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что назначила своим советником Святослава Пискуна из-за его опыта и эффективности. Об этом она сообщила в Фейсбук.

По словам Венедиктовой, опыт – самое ценное, что имеет человек. Чиновница считает Святослава Пискуна эффективным советником, поскольку он является человеком, "десятилетиями в профессии, остается социально активной и по ней идут коллективы".

Кроме того, генпрокурор отреагировала на советы по ее кадровой политики. "Я безгранично благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами – видимо их надо брать сразу же из родильных домов", – иронизировала Венедиктова.

Известно, что 30 июля чиновница назначила своим внештатным советником Святослава Пискуна. 61-летний мужчина трижды занимал должность генпрокурора с 2002 по 2007 годы: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

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Ранее сообщалось, что в среду, 29 июля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила Офиса Генерального прокурора своего первого заместителя Романа Говду. Накануне чиновник был заместителем и исполнял обязанности прокурора города Киева.

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