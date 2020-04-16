Венедиктова о Стерненко: Это дело может стать толчком для массовых протестов

В.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Генпрокурор также объяснила, почему расследование не продвигается дальше

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова комментируя дело Стерненка, заявила, что это может стать толчком для массовых протестов. Об этом она сказала во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

Отвечая на вопрос, почему дело не движется дальше, несмотря на то, что в деле Стерненка состоялась повторная экспертиза, которая подтвердила, что было умышленное убийство, чиновница сообщила:

"Экспертиза прошла 3 апреля, ее изучали прокуроры и следователи. На самом деле, если посмотреть это дело, в этом деле не просто идет в убийство одного человека там еще есть другая сторона. Это все же покушение на другую личность, непосредственно на господина Стерненка. Поскольку эти эпизоды не объединенные, это одно дело, можно не выдавать, то, что мы говорим, по одной экспертизе, по одному лицу, и не расследовать в отношении другого лица. Как не странно, мы все хотим справедливости, и когда я еще шла в народные депутаты, мы ставили на первое – запрос на справедливость. И когда сейчас я генеральный прокурор и действительно хочу дать эту справедливость, даже в этом деле, нужно расследовать и покушение, и убийство. Это одно дело, в одном деле нужно выдать это. Никто не хочет справедливости, каждый хочет своей правды".

Уточняющий вопрос – есть факты, которые доказывают, что Кузнецов покушался на Стерненка.

Генпрокурор ответила: "Я хайпить не буду. Это вопрос очень короткого промежутка времени, очень короткого. Просто хочу подчеркнуть, вы же видите, что вокруг этого дела происходит? Досудебное следствие, оно, даже если будут подозрения, следствие все равно будет продолжаться. Это нормальный процесс, но я хочу предостеречь, чтобы потом это дело – в любом случае, как бы там не получалось, не стала тем, знаете, таким клапаном, который откроется для каких-то массовых протестов".

При этом она отметила, что ее не пугают возможные протесты.

"Меня это не пугает, мы все равно выдадим, но из всех абсолютно достоверных оперативных источников получается, что как бы дело не была представлена прокурорами и следователями, а непосредственно прокуроры и следователи – это независимые процессуальные субъекты, какое решение они бы не предоставили, это дело может стать толчком для массовых протестов как один из вариантов для того, чтобы раскачать общество", - добавила Венедиктова.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение одесском радикала Сергею Стерненку, которого подозревают в умышленном убийстве, будет объявлена в любом случае. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.