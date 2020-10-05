Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП

Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Уже сформирован состав комиссии

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала начало процедуры отбора "мощного, действенного и независимого" главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"На днях стартует процедура отбора [главы САП] — комиссия укомплектована, Офис генпрокурора готов организационно и технически обеспечить весь процесс на достойном уровне, без всякого вмешательства или влияния", — написала она.

По словам Венедиктовой, 5 октября состоится поздравительная встреча с членами конкурсной комиссии, народными депутатами, представителями международных институтов.

"Комиссия должна определить дату первого заседания и уже вскоре объявить сам конкурс на административные должности в САП. Комиссии будет непросто — миссия ответственная и сверхважная, плюс чрезвычайный контроль общественности и международного сообщества", — добавила она и заверила, что Офис генпрокурора на любые попытки внешнего вмешательства будет реагировать принципиально.

В то же время Венедиктова не назвала, кто входит в состав комиссии.

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Напомним, 29 июля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила офису Генерального прокурора своего первого заместителя Романа Говду. Накануне чиновник был заместителем и исполнял обязанности прокурора города Киева.