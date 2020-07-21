Венецианская комиссия приняла "срочный вывод" относительно закона о референдуме

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Комиссия указала на ряд пунктов, которые можно улучшить

Европейская комиссия за демократию через право приняла "срочный общий вывод" относительно законопроекта №3612 о всеукраинском референдуме. Об этом сообщает Европейская правда.

Как отмечается, в документе Венецианской комиссии говорится о том, что в законопроекте рассматривают некоторые проблемы, которые в прошлом были предметом критических замечаний.

"Среди других вопросов, разработчики согласовали законопроект с другими частями избирательного законодательства, в частности с новым Избирательным кодексом, принятым в 2019 году, и закону о Центральной избирательной комиссии и включили детальные механизмы, направленные на обеспечение равных агитационных возможностей для сторонников и противников вопросов, вынесенных на национальный референдум. Это следует похвалить", - говорится в заключении.

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В Венецианской комиссии отметили, что проект закона является значительным шагом вперед по сравнению с законопроектом 2012 года, однако также указали на несколько пунктов, которые можно усовершенствовать в тексте или будут требовать дальнейшего разъяснения. Таким образом:

рекомендуется выяснить связь между референдумом всенародных инициатив об отмене законов или частей законов и референдумом о "решение вопросов общегосударственного значения";

процедура проведения всенародного инициативного референдума должна предусматривать роль парламента перед голосованием, а также, при необходимости, после голосования и согласно результатов; последствия принятия народной инициативы должны быть определены в законе;

необходимо ввести дополнительные положения, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и противников вопросов, вынесенных на референдум относительно комиссий референдума разного уровня;

рекомендуется продлить срок сбора подписей на референдум по народной инициативе;

рекомендуется проверить все подписи;

рекомендовано согласовать проект закона с избирательным законодательством для дальнейшего укрепления механизмов доступности референдумов для лиц с ограниченными возможностями и создание механизмов, которые практически будут способствовать эффективному и содержательному исполнению избирательных прав вынужденно переселенных лиц;

следует рассмотреть возможность синхронизации положений законопроекта о финансировании кампании референдума законодательству о финансировании политических партий;

рекомендуется, чтобы положение о электронном голосовании были исключены из законопроекта и были урегулированы позже путем отдельного закона, который касался бы местных, парламентских и президентских выборов;

ограничения и запреты относительно проведения агитационных мероприятий следует пересмотреть;

законопроект должен содержать конкретные статьи относительно предупредительных и эффективных санкций в отношении нарушений против СМИ.

Напомним, в четверг, 18 июня, депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали президентский законопроект о народовластии и всеукраинском референдуме.