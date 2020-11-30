Венецианская комиссия примет решение по КСУ на следующей неделе

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Венецианская комиссия планирует одобрить срочное заключение по реформе Конституционного суда

Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Украины Владимира Зеленского по оценке последствий решения Конституционного суда для антикоррупционной системы в стране. Решение планируют принять на заседании 11 декабря. Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии, опубликованной на сайте Венецианской комиссии.

Как отмечается, комиссия планирует одобрить срочный общий вывод относительно состояния украинской антикоррупционной системы, а также срочный вывод по реформе Конституционного суда Украины.

Также Венецианская комиссия планирует провести обмен мнениями относительно будущих реформ с украинскими представителями.

Рассмотрение украинского вопроса, скорее всего, состоится с 11:30 до 12:00 по местному времени (с 10:30 до 11:00 по Киеву).

Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером 29 октября Кабинет министров Украины решил обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.

Того же 29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

В свою очередь, 3 ноября, председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио предложил президенту Владимиру Зеленскому экспертизу комиссии по выходу из конституционного кризиса в Украине.