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Венецианская комиссия примет решение по КСУ на следующей неделе

Фото из открытых источников

Венецианская комиссия планирует одобрить срочное заключение по реформе Конституционного суда

Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Украины Владимира Зеленского по оценке последствий решения Конституционного суда для антикоррупционной системы в стране. Решение планируют принять на заседании 11 декабря. Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии, опубликованной на сайте Венецианской комиссии.

Как отмечается, комиссия планирует одобрить срочный общий вывод относительно состояния украинской антикоррупционной системы, а также срочный вывод по реформе Конституционного суда Украины.

Также Венецианская комиссия планирует провести обмен мнениями относительно будущих реформ с украинскими представителями.

Рассмотрение украинского вопроса, скорее всего, состоится с 11:30 до 12:00 по местному времени (с 10:30 до 11:00 по Киеву).

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Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов. 

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером 29 октября Кабинет министров Украины решил обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.

Того же 29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

В свою очередь, 3 ноября, председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио предложил президенту Владимиру Зеленскому экспертизу комиссии по выходу из конституционного кризиса в Украине.

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