Вельможный: Первый тест на коронавирус - отрицательный, будет повторный

Сергей Вельможный facebook.com

Депутат и его сын находятся в инфекционном отделении Александровской больницы

В субботу ночью, 21 марта, народный депутат из группы "Доверие" Сергей Вельможный прокомментировал информацию относительно своего инфицирования коронавирусом COVID-19. Подробнее о состоянии своего здоровья нардеп сообщил на странице в Facebook.

По словам Вельможного, первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, болезнь не подтвердилась. Однако сейчас парламентарий вместе с сыном ожидает повторного проведения теста.

К слову, сейчас Сергей Вельможный и его сын находятся в инфекционном отделении Александровской больницы, где проходят медицинское обследование.

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Напомним, народный депутат Сергей Шахов, у которого подтвердили COVID-19, рассказал, что в его коллеги из группы "Доверие" Сергея Вельможного подтвердили коронавирус.