Вельможный: Первый тест на коронавирус - отрицательный, будет повторный
Депутат и его сын находятся в инфекционном отделении Александровской больницы
В субботу ночью, 21 марта, народный депутат из группы "Доверие" Сергей Вельможный прокомментировал информацию относительно своего инфицирования коронавирусом COVID-19. Подробнее о состоянии своего здоровья нардеп сообщил на странице в Facebook.
По словам Вельможного, первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, болезнь не подтвердилась. Однако сейчас парламентарий вместе с сыном ожидает повторного проведения теста.
К слову, сейчас Сергей Вельможный и его сын находятся в инфекционном отделении Александровской больницы, где проходят медицинское обследование.
Напомним, народный депутат Сергей Шахов, у которого подтвердили COVID-19, рассказал, что в его коллеги из группы "Доверие" Сергея Вельможного подтвердили коронавирус.