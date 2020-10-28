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Великобритания поддержала создание Крымской платформы, - МИД

Фото из открытых источников

Посол Британии подчеркнула, что Королевство остается преданным защите территориальной целостности Украины

Великобритания заявила о готовности присоединится к консультациям по вопросу концепции создания платформы по деоккупации Крыма. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в своем Twitter.

По ее словам, посол Британии Мелинда Симмонс поддержала концепцию Крымской платформы, добавив, что Королевство остается преданным защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Была рада встрече с послом Великобритании Мелиндой Симмонс. Выразила благодарность за поддержку Украины на двустороннем уровне, о чем засвидетельствовал недавний визит президента Украины в Британию и в рамках международных организаций. Соединенное Королевство поддерживает концепцию Крымской платформы и открыто к консультациям", - написала Джапарова.

Новости по теме: США готовы к сотрудничеству над созданием Крымской платформы, - МИД

Напомним, ранее первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова заявила, что Министерство иностранных дел Украины начинает новый этап взаимодействия с международными партнерами по Крымской платформе. Действия будут направлены на дальнейшие шаги по деоккупации Крыма. 

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