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Ведут себя как на Бессарабке: Кравчук пристыдил депутатов

Леонид Кравчук. Фото: ZIK/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Первый президент Украины призвал подумать о политической культуре

Первый президент Украины Леонид Кравчук пристыдил народных депутатов Верховной Рады IX созыва из-за их поведение и отсутствие политической культуры отношений. Об этом он сказал во время торжественного заседания парламента по случаю 30-й годовщины принятия декларации о государственном суверенитете Украины, которое транслировал телеканал ZIK.

"Еще одно важное о культуре отношений в обществе и Верховной Раде. Иногда, когда наблюдаешь риторику некоторых депутатов, некоторых политиков, то складывается грустное впечатление, что находишься на Бессарабке.

Оскорбления, невежество, неточность формулировок и даже маленькие уловки недопустимы на этом фоне больших задач, которые стоят перед Украиной, поэтому я обращаюсь с большой просьбой подумать о политической культуре нашей жизни", - отметил Леонид Кравчук.

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Напомним, сегодня утром возле Верховной Рады Украины состоялись торжественные мероприятия по случаю принятие Декларации о государственном суверенитете Украины. Почетный караул торжественно подняли Государственный флаг Украины и прозвучал гимн нашего государства.

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