Вчера в ВРУ было зарегистрировано его карточку для голосований, - Зеленский об инфицировании Шахова

Владимир Зеленский из открытых источников

Коллеги Шахова голосовали вместо нардепа

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого тест на коронавирус показал положительный результат. Видеообращение главы государства 18 марта опубликовали на официальной странице ОП.

По словам Зеленского, накануне, 17 марта, в системе Рада была зарегистрирована персональная карточка Шахматная для голосований. Этот факт свидетельствует о том, что коллеги нардепа голосовали вместо него.

"Не могу не сказать относительно народного депутата Украины господина Шахова. К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Шахова изолированно. Вчера в системе Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили", к сожалению, и к счастью депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", — подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем глава государства сообщил, что уже установлен полный список лиц, с которыми депутат контактировал в последнее время. По словам Зеленского, эти лица пройдут быстрый тест на коронавирус.

Напомним, 18 марта народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов подтвердил, что заразился на коронавирусную инфекцию.