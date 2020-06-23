Василий Нимченко: Осквернение монумента "Родина-мать" является глумлением над памятью погибших, которые боролись против нацизма, и имеет признаки уголовных деликтов

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" Василий Нимченко прокомментировал кощунственные действия представителей ЛГБТ-сообщества по отношению к монументу "Родина-мать" ‒ памятнику, ставшему символом Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба политсилы.

Парламентарий напомнил, что в преддверии трагической для страны даты – 22 июня, когда украинцы склоняют головы в память о миллионах соотечественников, погибших во время Великой Отечественной войны, представители ЛГБТ-сообщества устроили так называемый перформанс ‒ разместили на монументе "Родина-мать" символ (флаг) сообщества.

"Поскольку в действиях указанных лиц содержатся диспозитивные признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 статьи 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом), ч.3 статьи 297 УК Украины (осквернение памятника "Родина-мать", сооруженного в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны ‒ советских воинов-освободителей), соответствующее депутатское обращение было направлено в Национальную полицию Украины", – рассказал Василий Нимченко.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" отметил, что такие циничные и дерзкие действия представителей ЛГБТ вызвали возмущение у граждан Украины, для которых монумент "Родина-мать" ‒ не просто памятник, а символ Победы, символ мужества и жертвенности, стойкости духа народа, который смог выстоять и победить в самой страшной в истории войне.

Как отметил политик, указанные деяния представителей ЛГБТ-сообщества, пытающихся таким образом решить личные проблемы интимного характера, оскорбляют чувства украинцев, противоречат их гражданской позиции и являются глумлением над памятью погибших, которые боролись против нацизма.

"Несомненно, что признаком демократического общества является толерантность, в том числе и к ЛГБТ, обеспечение прав и свобод каждого из них как человека и гражданина. Однако это не наделяет их преференцией неприкосновенности и не позволяет им безнаказанно преступать границу законности, морали и этики", – подытожил Василий Нимченко.