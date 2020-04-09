ВАКС смягчил домашний арест Грымчаку в условиях карантина

Юрий Грымчак

Теперь он не сможет покидать дом только с 22:00 до 6:00

Высший антикоррупционный суд смягчил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Об этом стало известно из портала судебной власти Украины.

Так, его круглосуточный домашний арест был изменен на ночной - с 22:00 до 6:00.

Кроме этого, подозреваемому также продлен срок действия обязанностей на шестьдесят дней - до 12 июня 2020 года включительно.

К тому же, бывший заместитель МинВОТ обязан прибывать к детективу, прокурору или судье по каждому их вызову и требованию, воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями, сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

Как сообщалось ранее, 4 августа 2019 года в доме заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака прошли обыски. Самого Грымчака и его "помощника" задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов взятки. Мужчины попались на горячем во время получения части средств в размере 480 тысяч долларов.

На следующий день Грымчаку и его "помощнику" объявили о подозрении.

29 ноября 2019 года стало известно, что суд не удовлетворил апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда по избранию меры пресечения Юрию Грымчаку.

15 января Апелляционная палата ВАКС оставила Грымчака под стражей.

30 января экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака освободили из-под стражи.

13 февраля ВАКС продлил меру пресечения Грымчаку.