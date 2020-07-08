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ВАКС отказал Микитасю в изменении меры пресечения

Максим Микитась Obozrevatel

Соответствующее решение суд принял 8 июля

Высший антикоррупционный суд Украины отказал в изменении меры пресечения для бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства защитнику бывшего народного депутата и экс-президента государственной стройкорпорации относительно изменения меры пресечения с содержания под стражей со 100 млн грн залога на круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

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Напомним, 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в махинациях с квартирами для Нацгвардии.

20 января, бывшего нардепа Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины. Впоследствии пограничники отпустили скандального застройщика.

Вечером того же дня правоохранители снова одели на Микитася электронный браслет контроля.

Как известно, бывшего  нардепа подозревают в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

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