ВАКС отказал Микитасю в изменении меры пресечения
Соответствующее решение суд принял 8 июля
Высший антикоррупционный суд Украины отказал в изменении меры пресечения для бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства защитнику бывшего народного депутата и экс-президента государственной стройкорпорации относительно изменения меры пресечения с содержания под стражей со 100 млн грн залога на круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в махинациях с квартирами для Нацгвардии.
20 января, бывшего нардепа Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины. Впоследствии пограничники отпустили скандального застройщика.
Вечером того же дня правоохранители снова одели на Микитася электронный браслет контроля.
Как известно, бывшего нардепа подозревают в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.