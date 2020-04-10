ВАКС обязал НАБУ открыть дело против экс-министра Омеляна

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян Автор: Дубонос Никита

Судья решил лишь частично удовлетворить жалобы

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, его заместителя, государственного секретаря ведомства, а также топ-чиновников нынешнего состава Мининфраструктуры за доведение до банкротства Бердянского порта. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Так, по версии заявителя, Омелян и вышеуказанные лица довели ГП "Бердянский морской торговый порт" до банкротства из-за злоупотребления властью, служебными подделками, грубым нарушением законодательства о труде и неисполнением судебного решения.

Также, заявитель просил суд признать противоправной бездеятельность детектива НАБУ о внесении сведений об уголовном правонарушении в единый реестр досудебных решений, а также обязать детектива НАБУ безотлагательно начать досудебное расследование и внести в ЕРДР сведения по каждому отдельно указанному в заявлении уголовному правонарушении и в отношении каждого должностного лица в отдельности.

Однако, судья решил лишь частично удовлетворить жалобы. В частности, суд пришел к выводу, что сведения, содержащиеся в заявлении ГО "Бердянский антикоррупционный центр", действительно не были внесены в ЕРДР и исследованы в рамках досудебного расследования уголовного производства.

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Напомним, ранее начальник администрации Бердянского морского порта сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государству убытков почти 2,5 млн гривен.