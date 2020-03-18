ВАКС избрал меру пресечения и изъял паспорта у экс-депутата Левуса

Андрей Левус

Срок действия обязанностей – до 12 мая 2020 года

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату Украины VIII созыва меру пресечения в виде залога в размере 546 520 гривен и сдать на хранение все свои паспорта для выезда за границу. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.

Отмечается, что на бывшего депутата возложен ряд обязанностей: сообщать об изменении своего местожительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение все свои паспорта для выезда за границу.

Срок действия обязанности– до 12 мая 2020 года.

Адвокат Андрей Портнов отметил, что речь идет именно об экс-нардепе от "Народного фронта" Андреи Левусе.

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Напомним, накануне детективы НАБУ сообщили двум народным депутатам Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

В частности, Андрей Левус и Александр Черненко, незаконно получили компенсацию на расходы за съём номеров в отеле более 1 млн гривен.