Вакарчук скрывал свои доходы от концертов через оффшорные компании, – Портнов

Концерт ОЭ Фото - скриншот

Юрист планирует обращаться к правоохранителям по факту уклонения от уплаты налогов

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук скрывал свои доходы от концертов через оффшорные компании – все, чтобы не платить налоги в украинский бюджет.

Об этом заявил юрист Андрей Портнов.

Как сообщили в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK, ссылаясь на заявление Андрея Портнова, выступление певца в Праге в апреле 2015 года было оплачено через компанию, которая имеет название "Krim Associates S. A.", зарегистрированную на Виргинских островах, принадлежащих Британии. Это одно из мест, где часто регистрируют оффшорные компании. Так, предоплата за концерт в размере 155 тысяч крон, а это около 170 тысяч гривен, прошла через швейцарский банк, в котором счет был открыт именно компанией "Krim Associates S. A.".

Кроме того, по данным юриста, эта же компания "засветилась" в отчете грузинского отделения антикоррупционной организации "Transparency International" от 2016 года, которая расследовала коррупцию в Грузии. В отчете есть эпизод о конфликте интересов грузинских чиновников с организацией концерта "Океана Эльзы" в Батуми в 2015 году. Кстати, руководителем украинского отделения этой антикоррупционной группы ранее был член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Андрей Портнов заявил, что планирует обращаться к правоохранителям по факту уклонения от уплаты налогов. Юрист призвал членов "Голоса" сдать мандат или же публично прокомментировать, как они относятся к тому, что лидер их фракции, по сути, ворует деньги у украинского бюджета.

Добавим, Андрей Портнов уже не впервые разоблачает неуплату Святославом Вакарчуком налогов. Ранее юрист сообщал, что Вакарчук платил мизерные суммы налогов с миллионных доходов от выпущенных доходов и концертов группы "Океан Эльзы". Речь идет о периоде с 1998 по 2007 год. Тогда, несмотря на платиновые альбомы и многотысячные концерты как в Украине, так и за рубежом, Вакарчук платил то 90 грн налогов за год, то чуть больше 300 грн.

Напомним, что Андрей Портнов в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявлял, что в ближайшее время обнародует декларации певца, а ныне действующего народного депутата, председателя фракции "Голос" в Верховной Раде Украины Святослава Вакарчука.

Как сообщалось, юрист Андрей Портнов заявил, что народный депутат и лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук украл у армии миллионные налоги, которые должен был заплатить от концертов, корпоративов и продажи дисков и альбомов.