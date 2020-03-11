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Вакарчук покинул пост главы партии "Голос": Портнов инициирует уголовное преследование по неуплате депутатом налогов

Андрей Портнов из открытых источников

Против народного депутата и музыканта Святослава Вакарчука инициируют уголовное производство за уклонение от уплаты налогов и отмывание нелегальных доходов.

Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале, комментируя уход Вакарчука с поста главы партии "Голос".

"Вакарчук покидает пост Главы партии. Вы нас, депутат Вакарчук, немного не так поняли. Мы требуем именно сдать мандат, а не пост главы партии.  Вы были разоблачены, что крали у армии налоги в самую острую фазу войны и пели для российской элиты в дни Иловайского котла", – отметил Портнов.

Он подчеркнул, что вся фракция Вакарчука должна публично прокомментировать его офшоры и отмывание нелегальных доходов.

"Вы герой Майдана, пойманный на Вашем обычном занятии — хищениях и кражах. Вся Ваша фракция должна публично прокомментировать Ваши офшоры и отмывание нелегальных доходов. А чтоб энергичнее думал, на днях инициируем расследование уголовного производства за уклонение от уплаты налогов, отмывание нелегальных доходов и за тупую морду. Последнее в Вашем конкретном случае — отдельный состав. Обратная реинтеграция в певца", – добавил юрист.

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Напомним, юрист Андрей Портнов заявил, что лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук скрывал свои доходы от концертов через оффшорные компании – все, чтобы не платить налоги в украинский бюджет.

Ранее Андрей Портнов заявлял, что Святослав Вакарчук украл у армии миллионные налоги, которые должен был заплатить от концертов, корпоративов и продажи дисков и альбомов.

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