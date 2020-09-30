Вакарчук по сей день получает депутатскую зарплату, нарушая ряд нормативных актов, - Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

И не только он, но и несколько его помощников, отметил Александр Качура

Бывший народный депутат Святослав Вакарчук по сей день получает депутатскую зарплату, нарушая ряд нормативных актов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Гость студии сообщил, что направил депутатский запрос, поскольку Святослав Вакарчук по сей день получает депутатскую зарплату.

"При этом осуществляет хозяйственную деятельность, при этом нарушает ряд нормативных актов и является преступником. Поэтому НАБУ, НАПК, если вы нас видите, пожалуйста, обратите внимание на господина Вакарчука. У меня скоро будет ответ официальный от Аппарата Верховной Рады, что не только он, а еще несколько его помощников получают заработную плату по сегодняшний день", – сказал Александр Качура.

Как сообщали, 11 июня Святослав Вакарчук заявил, что уже второй раз собирается сложить мандат народного депутата, а соответствующее заявление уже зарегистрировал в Раде.

Однако парламентарии не проголосовали за прекращение полномочий нардепа. После чего Вакарчук ответил, что в связи с этим ему придется применить формальную процедуру, предусмотренную законом.

26 июня на внеочередном съезде партии "Голоса" делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука. Как сообщали, при этом Вакарчук в дальнейшем останется активным членом партии, а к фракции "Голоса" присоединится следующий кандидат из предвыборного списка. К слову, съезд принял решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Вакарчука в связи с его выходом из парламентской фракции "Голоса".