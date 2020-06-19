Выход из фракции и исключение из избирательного списка: Вакарчук объяснил, как хочет уйти из Рады после провала голосования
Ему придется применить формальный способ сложения мандата
Святослав Вакарчук пояснил, что после того, как Верховная Рада не поддержала его заявление о прекращении полномочий народного депутата, придется применить формальную процедуру, которая предусмотрена законом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а потом быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - объяснил Вакарчук.
Кроме этого, он поблагодарил депутатов, которые проголосовали "за", ведь это было "проявлением уважения к моему решению".
"Такой способ сложения депутатского мандата – вынужденный и формальный. И мне жаль, что часть парламентариев покинула мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность", - отметил Вакарчук.
Позже стало известно, что Вакарчук уже вышел из фракции "Голос".
Напомним, на место Святослава Вакарчука, который складывает свой депутатский мандат, придет Алина Свидерская, которая была кандидатом №19 в избирательном списке в народные депутаты от партии "Голос".