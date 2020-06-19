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Выход из фракции и исключение из избирательного списка: Вакарчук объяснил, как хочет уйти из Рады после провала голосования

Ему придется применить формальный способ сложения мандата

Святослав Вакарчук Украинская правда

Святослав Вакарчук пояснил, что после того, как Верховная Рада не поддержала его заявление о прекращении полномочий народного депутата, придется применить формальную процедуру, которая предусмотрена законом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а потом быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - объяснил Вакарчук.

Кроме этого, он поблагодарил депутатов, которые проголосовали "за", ведь это было "проявлением уважения к моему решению".

"Такой способ сложения депутатского мандата – вынужденный и формальный. И мне жаль, что часть парламентариев покинула мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность", - отметил Вакарчук.

Позже стало известно, что Вакарчук уже вышел из фракции "Голос".

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Напомним, на место Святослава Вакарчука, который складывает свой депутатский мандат, придет Алина Свидерская, которая была кандидатом №19 в избирательном списке в народные депутаты от партии "Голос".

 

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