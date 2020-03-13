Вакарчук мог отмыть 12,9 млн грн гонораров за концерты "Океан Эльзы" через Виргинские острова. Документ

Святослав Вакарчук из открытых источников

В отношении украинского музыканта будет проведено расследование

В распоряжение издания "Страна" попала выписка из Единого реестра досудебных расследований, которая свидетельствует об открытом уголовном производстве против бывшего лидера партии "Голос", народного депутата и музыканта Святослава Вакарчука. Соответствующим фото документа поделилось издание.

Согласно сообщению, в отношении украинского музыканта будет проведено расследование, касательно возможного сокрытия им гонораров от концертной деятельности группы "Океан Эльзы", в которой Святослав Вакарчук выступал в качестве фронтмена.

Данное производство Главное следственное управление финансовых расследований Госфискальной службы открыло по заявлению юриста Андрея Портнова.

В документе приведены обстоятельства возможного правонарушения:

"Согласно обращению Портнова А.В. от 12.03.2020, народный депутат Вакарчук С.И. (В прошлом, член музыкальной группы "Океан Эльзы"), будучи уполномоченным на выполнение функций государства, и занимая должность, которая предполагает занятие ответственного или особо ответственного положения, 13 февраля 2020, по сообщению НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, путем маскировки доходов при проведении финансово-хозяйственных операций и совершении сделок, под видом "выплаты гонорара артисту" за прошлые периоды (2016-2017 гг.) от "Amber Production AG" (Швейцария), получил 12,9 млн грн, то есть совершил легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах. Кроме того, при осуществлении деятельности, связанной с эстрадными выступлениями музыкальной группы "Океан Эльзы", за рубежом в период 2015 года, получал гонорары на счета "Krim Associates S.A." (Британские Виргинские острова)".

Напомним, Государственная фискальная служба Украины возбудила уголовное производство против народного депутата Святослава Вакарчука.

Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук оставил пост председателя политической партии "Голос". На его место был избран новую голову — Киру Рудик. Больше об этом читайте в нашем большом материале по ссылке.