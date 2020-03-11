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Вакарчук больше не председатель партии "Голос"

Зато Вакарчук продовждить "розбудоваувати партию"

Политическая партия "Голос" выбрала себе новую голову Киру Рудик. Об этом Святослав Вакарчук сообщил в соответствующем видео, которое было опубликовано на сайте политсилы.

"Сегодня на с’езде партии "Голос" избрал новым председателем партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик. Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоцененным опытом управления большими командами", - заявил Вакарчук.

Также он добавил, что продолжит развивать партию.

"Моя миссия — и в дальнейшем приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без идеи, без компетенций, без собственного видения. А также — бороться с теми, кто идет в политику только для собственного обогащения", - сказал нардеп.

Ранее сообщалось, что лидер группы "Океан Эльзы", народный депутат и глава парламентской фракции "Голос" Святослав Вакарчук получал гонорары за концертные выступления от швейцарской компании Amber Production, которой руководит гражданка России Юлия Актанка.

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