Вадим Рабинович о главных ошибках избирательной кампании

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович ответил на вопросы издания "Журналист" и, в частности, рассказал о главных ошибках избирательной кампании.

– В СМИ прошла информация о том, что у вас — положительный тест на COVID-19. Как себя чувствуете, как лечите коронавирус?

– Сегодня уже девятый день болезни. Бороться нелегко, но чувствую себя нормально, надеюсь, дело скоро пойдет на поправку. Лечусь дома, выполняю рекомендации врачей.

– С другой стороны, наверное, есть время проанализировать итоги местных выборов?

– Пока что можно говорить лишь о коротких итогах выборов. Полную оценку, возможно, удастся сформулировать лишь к концу месяца. Пока могу сказать о главном: наша партия выиграла выборы – и не только по каким-то формальным показателям. По сравнению с прошлой "зеленой" картой Украины на выборах год назад, мы понимаем, что страна начинает выздоравливать, хотя и очень медленно… К сожалению, пока что люди не готовы дать честный ответ, что во всех или, по крайней мере, в большинстве нынешних бед и "негараздів" страны виноваты послемайданные политики, президенты и правительства. С приходом Зеленского ситуация должна была бы поменяться. Однако внутреннее слияние шестого президента с пятым и его превращение в Порошенко-2 поставили крест на таком движении. Мы снова оказались заложниками этой ситуации. И выборы должны ее менять!

— А что такое успех партии в вашем понимании?

— Ситуация на политической карте страны изменилась коренным образом – именно в пользу ОПЗЖ. В нашем активе – фактический выигрыш в 6-ти областях, фракции в облсоветах и горсоветах многих регионов, причем мощные фракции. Теперь мы гораздо оптимистичнее будем смотреть в будущее, в скорые парламентские выборы…

— Есть и конкретные составляющие успеха?

— Проанализировали эти факторы с фокус-группами…

— Поделитесь?

— Это не большой секрет… Первое. Более половины избирателей – до 70%, думаю — формировали точку зрения и делали выбор под воздействием ТВ. Достаточно успешная работа информационных каналов – составляющая успеха… Второе. Последовательная позиция ОПЗЖ по многим экономическим и политическим вопросам, волнующим людей сегодня, тоже привлекала избирателя… Третье. Люди устали от вранья, от "креативных гиперлупов", люди хотят прагматизма, покоя и стабильности. Мы звали идти именно этим путем.

— Партия у вас многолика, кто же за что отвечал?

— До нынешних выборов партии вождистского типа были в тренде. Мы не такие, у нас не так… Судя по фокус-группам, больше половины успеха ОПЗЖ на этих выборах – заслуга Виктора Медведчука, потому что его встречи с руководителями России, в первую очередь, по поистине героической попытке добыть коронавирусную вакцину нашли понимание и одобрение у людей. Мы пытались поднимать горячие экономические вопросы, добивались возможности снижения цены на газ. Судя по фокус-группам , очень повлияли на избирателей события по празднованию 9 мая, конкретно — проявленное уважение к памяти героев Великой Отечественной войны – это поддержали 75% граждан страны… Мы с Юрием Бойко как сопредседатели занимались, в основном, поездками по стране, встречами с людьми, активизацией региональных структур — это тоже важная составляющая…

— А Сергей Левочкин?

— Я с ним мало виделся на этой кампании. Он занимался в основном коммерческими вопросами, а я от этого далек… Я вообще лучше работаю с людьми, бизнес в политике – это не мое, может, поэтому и мало пересекались…

— Успешно?

— А вы у него спросите… Повторяю, мы практически не пересекались.

— А кто является политтехнологом вашей политической силы?

— У нас нет такого. Решения принимается стратегическим советом партии – в него входят руководитель совета Медведчук, я, Бойко и Левочкин.

— Вы уже знаете свои главные ошибки в этой кампании?

— Конечно, хотя мы продолжаем анализировать ситуацию. В первую очередь – необходим более жесткий контроль за действиями региональных организаций, некоторые из которых принимали неверные решения или непродуманные заявления… Думаю, как минимум, четырех руководителей региональных организаций мы должны поменять. Решать это будет совет…