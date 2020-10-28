Вадим Рабинович: Дебют ОПЗЖ на местных выборах удался - дебютант стал победителем

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Результат, который показала политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на местных выборах – это положительная тенденция, особенно в условиях тотального слияния партии Порошенко с властью, власти с радикалами – всех вместе против "Оппозиционной платформы – За жизнь". Несмотря на то, что окончательных результатов еще нет, уже можно говорить о том, что Украина начинает выздоравливать.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович на брифинге по результатам местных выборов, которые прошли в Украине 25 октября 2020 года.

"Наша партия – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – выиграла выборы в четырех областных советах: Запорожском, Николаевском, Одесском и Херсонском, а также в двух областях, где нынешняя власть надругалась над людьми, лишив сотни тысяч избирателей права голоса – основного права в демократическом государстве. Даже это "слугам" помогло мало, и об этом говорят следующие данные: в 2019 году партия Зеленского набрала 89,4% в доверчиво расслабившейся Луганщине, а уже в этом году они набрали 5%. Вот результаты игр с людьми и игр с Конституцией", – обратил внимание политик.

Кроме того, продолжил Вадим Рабинович, "Оппозиционная платформа – За жизнь" победила в 44 городских советах, в 9 районных, 21-22 мэра городов.

Тем не менее, подсчет голосов продолжается, его параллельно ведет и партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"К сожалению, мы получаем множество тревожных новостей из Одесской и Харьковской областей. И тут я хочу обратиться к руководителям избирательных комиссий, которые сейчас занимаются подлогами: "Дорогие друзья, у вас резко меняются результаты в пользу правящей и других партий. Но я вас просто предупреждаю: выборы заканчиваются, а жизнь продолжается… Правоохранительные органы у нас работают и, поверьте мне, это может закончиться очень плохо в первую очередь для вас! Не разменивайте свое будущее на те "30 сребреников", которые вам кто-то пообещал. Не может 36% резко превратится в 28%! Не играйтесь, – это плохо кончится!" – предупредил Вадим Рабинович.

В любом случае, продолжил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", "в условиях тотального слияния партии Порошенко с властью, власти с радикалами – всех вместе против "ОПЗЖ", – мы с вами победили! Мы увидели симптомы выздоровления Украины. Этот результат – не признак полного выздоровления, но отсутствие в советах всяких банд и полная победа "ОПЗЖ" – это, безусловно, положительная тенденция!" – подчеркнул политик.

"Я могу долго говорить о наших победах, но все же скажу другое: сегодня многие так и не поняли, что местные выборы – это была "проба пера" нашей партии. Я слышал заявления представителей "слуг", мол, они первый раз участвовали в местных выборах. Но и мы – "ОПЗЖ" – тоже впервые", – подчеркнул парламентарий.

Политик напомнил, что партия "За жизнь" – это был отдельный политический проект, который возглавлял Вадим Рабинович.

"Потом к нему присоединился Виктор Владимирович Медведчук и вместе мы создали сильную партию национального масштаба. Затем к нам присоединилась часть вышедших из других политических групп депутатов, в частности, Юрий Анатольевич Бойко (он стал сопредседателем) и многие другие. Таким образом была сформирована политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая никогда еще не участвовала в местных выборах, которая имела "ноль" во всех советах, а сегодня мы – лидирующая партия в стране. И это должно перевернуть сознание у представителей власти!" – считает Вадим Рабинович.

Политик поздравил всех избирателей, которые на местных выборах отдали свой голос за партию "ОПЗЖ".

"Я низко кланяюсь им, но вместе с тем хочу сказать – работа еще не закончена. Да, мы стали лидирующие силой. Да, мы показали абсолютное превосходство на юго-востоке страны. Да, мы доказали правящему режиму, что нужно выполнять свои предвыборные обещания. Но нас еще ждет борьба – мы должны получить большинство, чтобы прекратить вакханалию разрушения государства и убийства Украины", – призвал Вадим Рабинович.

Еще одним положительным результатам местных выборов-2020 народный депутат назвал "абсолютное поражение группировок, "нацкорпусов", представители которых утверждали, что именно они представляют народ Украины".

"Ни один город, ни одна область за них не проголосовала. Это значит, что они – не политические силы, а бандформирования! Те 10-15 молодчиков, которые только то и делали, что прикрывались флагами, сегодня ушли в небытие, и те, кто убивают людей в автобусах, – это не патриоты, а бандиты, нарушающие закон!" – заявил Вадим Рабинович.

Говорил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и о неприятных моментах.

"В этих выборах есть и печальный итог: впервые за многие годы наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала во время выборов многочисленные грубейшие нарушения. Представители ОБСЕ пришли к выводу, что нарушения исходили от президента. В частности, его "Пять вопросов" были расценены как нарушение демократических норм", – обратил внимание Вадим Рабинович.

Политик признался, что он очень хотел бы, чтобы Зеленский его партия "Слуга народа" после этих выборов сделали соответствующие выводы.

"Закон должен быть один для всех, и это нужно не просто обещать, а выполнять. Нельзя устраивать телешоу на избирательных участках, посылать детей с вопросниками на выборы, а нужно строить страну и выполнять предвыборные обещания!" – подчеркнул народный депутат.

В любом случае партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" с оптимизмом смотрит в будущее, готовится к формированию городских и областных советов, а также создает структуру, которая будет следить за выполнением предвыборных обещаний, данных партийцами в регионах.

"Мы это делаем для того, чтобы вдруг не вышло так, что наши представители, пусть даже в самых маленьких населенных пунктах, разочаровывали граждан на местах. Этого не должно быть и именно мы должны показать, как строить эффективную, работающую систему! Эти выборы для нас – это дебют, который удался. Всегда приятно становиться победителем! Приятно мне, приятно нашим избирателям и, думаю, приятно всем здравым людям нашей страны", – резюмировал Вадим Рабинович.