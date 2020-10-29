В Житомире "слуги народа" ищут пути, как не признать результаты выборов

В Украине более 91% участковых избирательных комиссий подсчитали голоса Фото из открытых источников

В Житомире представители избирательного штаба "Слуга народа" безосновательно хотят отменить результаты выборов на участке № 181367. Иск в Житомирский окружной административный суд подал кандидат в депутаты Житомирского городского совета от партии "Слуга народа" Юрий Опанащук, сообщает сайт "Пропозиции". Однако его мотивация, по мнению представителей партии, выглядит по меньшей мере странной, если не сказать незаконной.

"В иске кандидат в депутаты говорит, что на участке № 181367 были грубые нарушения. Но ни одного акта о нарушении именно на этом участке составлено не было. Согласно закону, любые нарушения должны сначала отражаться в актах, только тогда есть основания обращаться в суд для признания выборов недействительными", – говорят в штабе партии "Пропозиция".

На этом избирательном участке побеждают представители "Пропозиции" – супруги Оноприенко. Они уже более 10 лет работают в этом микрорайоне и имеют огромную поддержку среди местного населения.

"Вероятно поэтому наши конкуренты хотят отменить результаты выборов и затянуть избирательный процесс, что понесет за собой задержку в работе нового состава депутатского корпуса и жизнедеятельности города Житомира в целом", – говорят в "Пропозиции".

Там отметили, что "странным" выглядит то, что кандидат от "слуг" Юрий Опанащук судится с Житомирской городской ТИК, где главой является представительница партии "Слуга народа" Оксана Плис. "А еще больше удивляет стечение обстоятельств, что судья Житомирского окружного административного суда Владимир Липа, который будет рассматривать дело, говорят, является гражданским мужем кандидата в депутаты Житомирского городского совета от "Слуги народа" Натальи Савиной", – отмечают в штабе партии.

"Команда партии "Пропозиция" выступает за честные и справедливые выборы в Житомире. Впрочем, мы акцентируем внимание на том, что это должно происходить открыто и незаангажировано. А когда дело в суде рассматривает муж кандидата в депутаты от "Слуги народа", мы не уверены в объективности и честности принятия им решений", – отмечают представители партии "Пропозиция".