В Запорожской области состоялся форум партии "За Майбутнє"

Съезд политической партии "За Майбутнє" Фото из открытых источников

Во время мероприятия провели несколько профессиональных дискуссий

"Страна мечты наших детей" – именно такую хотят построить в партии "За Майбутнє". Для этого сторонники политической силы, эксперты и специалисты встретились на форуме в Запорожской области. В рамках мероприятия провели две профессиональные дискуссии. Их цель - очертить реальные задачи и план развития Запорожья и области.

Об этом сообщили в эфире на телеканале ZIK.

"Создать такой бизнес-климат, чтобы средний и малый бизнес имел равные конкурентные возможности для своего развития. Плюс нам нужно защитить нашего национального производителя, нам нужно, чтобы государство и местная власть солидарно решали проблемы крупных промышленных предприятий, нам нужно, чтобы по каждой громаде в результате реальной децентрализации, а не на бумаге, каждая громада могла бы составить четкий конкретный план своего развития и пошагово шла по его реализации", – сказал депутат областного совета Геннадий Фукс.

Партийцы и специалисты, имеющие большой и успешный опыт, обменялись мнениями относительно изменений и подняли болезненные вопросы современности. Игорь Палица, лидер партии "За Майбутнє", подчеркнул, что в основе общества стоит не политика, а экономика.

"Надо дать возможность, чтобы люди вкладывали деньги в развитие предприятий. Что для этого нужно? Первое – отменить налог на прибыль. Мы говорим – надо отменить НДС, потому что НДС – коррупционный налог, которым пользуются из года в год одни и те же налоговики, как бы они не менялись. Мы будем требовать и вносим законопроект об уменьшении налогов с зарплаты, НДФЛ и ЕСВ не должны быть больше 18 процентов", – сказал Игорь Палица.

Лидер партии уверен, его команда знает, как изменить страну к лучшему.

"Мощная команда, команда профессионалов, команда людей, которые в своей жизни уже много что сделали и четко знают, что еще надо сделать, чтобы страна заработала наконец, чтобы страна начала обслуживать украинцев, а не наоборот", – подчеркнул Игорь Палица.

В рамках рабочего визита лидер партии "За Майбутнє" также встретился с коллективом Запорожского завода ферросплавов и с медиками Областного медицинского центра сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщали ранее, 27 августа в Киеве состоялся съезд политической партии "За Майбутнє". На съезде присутствовали делегаты из всех областей Украины. Во время мероприятия глава партии "За Майбутнє", народный депутат Украины Игорь Палица представил основную программу и основы политсилы.