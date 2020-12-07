В Закарпатском облсовете образовалась коалиция "Слуг народа" с партией Порошенко

В Закарпатском областном совете, который возглавил экс-глава областной госадминистрации от "слуг народа" Алексей Петров, образовалось большинство. В коалицию вошли фракции партий "Слуга народа", "Родное Закарпатье", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Об этом пишет "Страна".

Именно голосами этих партий было избрано руководство облсоветов.

О чем свидетельствуют итоги голосования за главу собрания и его заместителей.

Правда, представитель партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что партия будет находиться в оппозиции, но по факту именно с ее помощью была сформированы органы управления облсоветом.

Примечательно, это уже не первый пример, когда в облсоветах создаются альянсы между партиями Зеленского и Порошенко. До этого аналогичный случай произошел в Одесском облсовете.