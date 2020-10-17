В Японии назвали пять приоритетных для G7 реформ в Украине
Среди самых приоритетных послы G7 считают реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией
Послы стран "Большой семерки" определили приоритетные сферы реформ, в которых (G7) будет интенсивно помогать Украине. Об этом сообщил посол Японии в Украине Такаши Кураи в интервью Укринформу.
По его словам, в этом году было определено пять приоритетных сфер, среди которых:
- верховенство права и борьба коррупцией;
- экономический рост;
- эффективное управление;
- человеческое развитие;
- безопасность и оборона.
"Хотя все пять являются важными, среди них мы считаем "верховенство права и борьбу с коррупцией" приоритетной и самой обширной. В этом вопросе у G7 есть консенсус. И, конечно, знаю, что правительство Украины тоже занимается этим важным вопросом", - отметил Кураи.
По словам посла, сейчас международные партнеры активно помогают Украине в разработке необходимых законопроектов и во внесении изменений в действующие законы, в соответствии с международными стандартами.
"Но важно то, что главную роль играет Украина, то есть парламент, правительство, органы власти являются основными игроками в этом. Мы лишь как вспомогательная сила, помогаем создать костяк”, - добавил дипломат.
Напомним, в прошлом месяце премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с послами стран "Большой семерки", во время чего был обсужден ряд вопросов, среди которых - местные выборы, корпоративное управление и реформы в Украине.