В Японии назвали пять приоритетных для G7 реформ в Украине

Посол Японии в Украине Такаши Кураи Фото из открытых источников

Среди самых приоритетных послы G7 считают реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией

Послы стран "Большой семерки" определили приоритетные сферы реформ, в которых (G7) будет интенсивно помогать Украине. Об этом сообщил посол Японии в Украине Такаши Кураи в интервью Укринформу.

По его словам, в этом году было определено пять приоритетных сфер, среди которых:

верховенство права и борьба коррупцией; экономический рост; эффективное управление; человеческое развитие; безопасность и оборона.

"Хотя все пять являются важными, среди них мы считаем "верховенство права и борьбу с коррупцией" приоритетной и самой обширной. В этом вопросе у G7 есть консенсус. И, конечно, знаю, что правительство Украины тоже занимается этим важным вопросом", - отметил Кураи.

По словам посла, сейчас международные партнеры активно помогают Украине в разработке необходимых законопроектов и во внесении изменений в действующие законы, в соответствии с международными стандартами.

"Но важно то, что главную роль играет Украина, то есть парламент, правительство, органы власти являются основными игроками в этом. Мы лишь как вспомогательная сила, помогаем создать костяк”, - добавил дипломат.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с послами стран "Большой семерки", во время чего был обсужден ряд вопросов, среди которых - местные выборы, корпоративное управление и реформы в Украине.