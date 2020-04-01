В ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак
Также в ВРУ подали законопроект о реформе генеральских званий
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что во время реформы ВСУ будет сокращено 17 генеральских должностей. Об этом он рассказал в интервью АрміяInform.
"Предвижу, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 (!) генеральских должностей", - отметил Хомчак.
Кроме этого, он рассказал, что в Украине планируют реформировать также структуру генеральских званий, поэтому вполне возможно, что в ВСУ появится звание "бригадный генерал", или однозвездочный, но это произойдет только после того, как народные депутаты проголосуют за соответствующий проект.
"Мы предложили нашим законотворцам ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный — генерал-хорунжий, трехзвездочный — генерал-поручик, и четырехзвездочный генерал. К сожалению, не все депутаты до военных готовы прислушиваться, но мы продолжаем убеждать: это предложение базируется как на нашем историческом наследии, так и на мировой практике. Во многих странах-партнерах есть и национальные самые высокие воинские звания (не по должности), как, повторяюсь, в Польше, США и не только. И мы тоже подали предложение: за особые военные заслуги перед Украиной, присваивать самое высокое генеральское звание — "генерал армии Украины". Бригадные генералы у нас будут на тех должностях, на которых сейчас однозвездочные генералы, - пояснил Хомчак.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский своими указами назначил новых командующих ООС и ВСУ.