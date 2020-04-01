В ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак

Также в ВРУ подали законопроект о реформе генеральских званий

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак из открытых источников

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что во время реформы ВСУ будет сокращено 17 генеральских должностей. Об этом он рассказал в интервью АрміяInform.

"Предвижу, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 (!) генеральских должностей", - отметил Хомчак.

Кроме этого, он рассказал, что в Украине планируют реформировать также структуру генеральских званий, поэтому вполне возможно, что в ВСУ появится звание "бригадный генерал", или однозвездочный, но это произойдет только после того, как народные депутаты проголосуют за соответствующий проект.

"Мы предложили нашим законотворцам ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный — генерал-хорунжий, трехзвездочный — генерал-поручик, и четырехзвездочный генерал. К сожалению, не все депутаты до военных готовы прислушиваться, но мы продолжаем убеждать: это предложение базируется как на нашем историческом наследии, так и на мировой практике. Во многих странах-партнерах есть и национальные самые высокие воинские звания (не по должности), как, повторяюсь, в Польше, США и не только. И мы тоже подали предложение: за особые военные заслуги перед Украиной, присваивать самое высокое генеральское звание — "генерал армии Украины". Бригадные генералы у нас будут на тех должностях, на которых сейчас однозвездочные генералы, - пояснил Хомчак.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский своими указами назначил новых командующих ООС и ВСУ.