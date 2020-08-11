В Раде зарегистрировали постановление о непризнании выборов в Беларуси

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Постановление зарегистрировали 10 августа

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Зарегистрировал в Раде постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь. Друзья, мы с вами! Держим строй! Свобода близко!"- написал нардеп.

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Напомним, 9 августа в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав более 80%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзит-поллов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. 10 августа МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны.

В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, также известно, что силовики начали стрелять по митингующим.

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В МВД Беларуси заявили, что в течение второго дня протестов в стране было задержано более двух тысяч человек.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву. Также она записала видеообращение, в котором объяснила, почему уехала из страны.