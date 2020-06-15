В ВРУ уже открыто говорят о переносе местных выборов на весну, – Кацман

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Вместе с ними могут провести и парламентские выборы, говорит эксперт

О переносе местных выборов с осени на весну в Верховной Раде говорят уже открыто. Не исключено, что "под шумок" могут провести и новые выборы в парламент.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

По его мнению, к волеизъявлению на местных выборах могут подключить и новые выборы в Верховную Раду.

"В Верховной Раде в открытую уже говорят о том, что у правительства имеется план по поводу перенесения якобы пока местных выборов на весну. Есть такой план, разрабатывается там, наверху, анализируется. Об этом в открытую говорили народные депутаты сегодня. И не исключено, что, так сказать, "под шумок" тех выборов могут подсоединиться новые выборы в Верховную Раду, потому что понятно, что, судя по последней социологии, власть теряет свои очки", – сказал Владимир Кацман.

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Как сообщалось, народный депутат (фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь") Вадим Рабинович заявлял, что из источников в Кабинете Министров стало известно о том, что был разработан тайный план срыва местных выборов.

Добавим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает перенос местных выборов из-за пандемии коронавируса.