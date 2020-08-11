В ВРУ согласовали дату внеочередного заседания, - нардеп

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

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В Верховной Раде назвали даты, когда депутаты соберутся на следующие заседания. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Александр Качура.

Как отмечается, в понедельник, 24 августа, народные избранники соберутся на торжественное заседание по случаю Дня Независимости Украины.

На следующий день, 25 августа, под куполом депутаты проведут внеочередную сессию.

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Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующая внеочередная сессия Верховной Рады состоится 24 августа.

Несмотря на слова Дмитрия Разумкова о том, что ВР может собраться на два-три внеочередных заседания в июле-августе, по словам Арахамии, парламентарии могут собраться на внеочередную сессию между 21 июля и 24 августа только в случае какого-то срочного события.