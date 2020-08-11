В ВРУ согласовали дату внеочередного заседания, - нардеп
Также нардепы соберутся на праздничное заседание
В Верховной Раде назвали даты, когда депутаты соберутся на следующие заседания. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Александр Качура.
Как отмечается, в понедельник, 24 августа, народные избранники соберутся на торжественное заседание по случаю Дня Независимости Украины.
На следующий день, 25 августа, под куполом депутаты проведут внеочередную сессию.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующая внеочередная сессия Верховной Рады состоится 24 августа.
Несмотря на слова Дмитрия Разумкова о том, что ВР может собраться на два-три внеочередных заседания в июле-августе, по словам Арахамии, парламентарии могут собраться на внеочередную сессию между 21 июля и 24 августа только в случае какого-то срочного события.