live
Новости » Политика Читати новину українською

В ВРУ согласовали дату внеочередного заседания, - нардеп

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Также нардепы соберутся на праздничное заседание

В Верховной Раде назвали даты, когда депутаты соберутся на следующие заседания. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Александр Качура.

Как отмечается, в понедельник, 24 августа, народные избранники соберутся на торжественное заседание по случаю Дня Независимости Украины. 

На следующий день, 25 августа, под куполом депутаты проведут внеочередную сессию. 

Новости по теме: В Раде зарегистрировали постановление о непризнании выборов в Беларуси

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующая внеочередная сессия Верховной Рады состоится 24 августа.

Несмотря на слова Дмитрия Разумкова о том, что ВР может собраться на два-три внеочередных заседания в июле-августе, по словам Арахамии, парламентарии могут собраться на внеочередную сессию между 21 июля и 24 августа только в случае какого-то срочного события.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

На Донбассе НВФ семь раз совершили огневые провокации, - штаб ООС УПЦ призвала молиться за мир на Донбассе Митрополит Антоний призвал молиться, чтобы решение о перемирии положило начало полному прекращению конфликта на Донбассе На Донбассе НВФ 15 раз атаковали позиции ООС из гранатометов и минометов
Loading...

программы канала ZIK

Борьба со
Александр Дубинский | Ток-шоу
Местные выборы без Донбасса. Повышение минималки | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Попытка №5 поднять DELFI. Выборы не для всех. Обмен будет? | Ток-шоу
Власть пытается нагадить оппозиции, потому что ее рейтинг растет: Кацман о нападении на офис