В ВРУ провели совещание с участием Разумкова, глав фракций и руководства Офиса президента: О чем говорили

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По имеющейся информации, бюджет планируют рассмотреть через одну пленарную неделю

Утром в понедельник, 30 ноября, в Верховной Раде состоялось совещание руководства парламента и глав фракций с участием руководителей Офиса президента. Об этом сообщили в Facebook сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и в Telegram заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По словам Геращенко, главными темами совещания стали законы в поддержку бизнеса, решение проблемы ФЛП, возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как отметил Железняк, пока график парламента остается таким же, дополнительные вопросы будут рассматривать в режиме внеочередного заседания.

"Бюджет также: либо через одну пленарную неделю, либо внеочередное с 7 декабря. Законы президента о поддержке бизнеса. Скорее всего ad hoc процедура на этой неделе, чтобы дать возможность Кабмину как можно быстрее внедрить компенсацию. Закон о РРО. Опять все пошли думать. Законы по восстановлению антикоррупционной инфраструктуры. Надеюсь, будет найден компромисс по №4434. И тоже надо спешить по процедуре ad hoc", - уточнил зампред фракции "Голос".

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19 и возвращается к работе.