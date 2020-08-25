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В ВРУ отреагировали на письмо Кравчука относительно местных выборов на Донбассе

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

Разумков отметил, что он является сторонником того, чтобы выборы проходили

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подтвердил, что парламент получил письмо от главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонида Кравчука относительно юридической стороны вопроса выборов на Донбассе. Об этом он рассказал во время брифинга, передает "РБК-Украина".

"Это не постановление, но по состоянию на конец прошлой недели оно поступило, оно было расписано на комитет. Насколько мне известно, заседание комитета, где оно будет рассматриваться не было", - сказал Разумков.

Председатель ВРУ отметил, что он является сторонником того, чтобы выборы проходили по всей территории Украины.

"Я являюсь сторонником того, чтобы выборы проходили, но мы должны исходить из того, возможно ли обеспечить условия", - добавил Разумков.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что предложил Верховной Раде рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на Донбассе. Он предложил рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады о назначении местных выборов Закону.

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