В ВРУ хотят услышать позицию президента, что сделано за год и что дальше, – Цымбалюк о Донбассе

Михаил Цымбалюк Скриншот из видео

Это будет правильно, считает парламентарий

В парламенте хотят услышать позицию президента Украины Владимира Зеленского, что сделано за год по Донбассу, каковы планы и что будет происходить дальше.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Михаил Цымбалюк.

Парламентарий напомнил, что фракция, в которую он входит, не поддерживала продление законопроекта об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и отметил, что завтра в Верховной Раде депутаты хотели бы заслушать позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно Донбасса.

"Завтра мы хотим прежде всего услышать позицию президента государства, что было сделано за год и что дальше? Что такое план "А", "В", "С"? Сколько их еще будет, тех планов, и вообще, есть ли этот план? Это будет очень правильно, если нас поддержат представители других политических сил, что придет президент как глава государства, Главнокомандующий, как должностное лицо, которое отвечает за внешнюю политику, и наконец скажет", – отметил Михаил Цымбалюк.

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Напомним, на прошлой неделе в Верховную Раду Украины внесли законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также сообщали, что спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что вопрос размещение миротворцев Организации Объединенных Наций на Донбассе не обсуждается из-за того, что Россия может использовать право вето в Совбезе ООН.