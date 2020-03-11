В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о совершенствовании процедуры увольнения Кабмина

Первое заседание второй сессии Верховной Рады IX созыва president.gov.ua

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать усилению парламентского контроля над деятельностью отдельных членов Кабмина

Народные депутаты в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета Министров Украины".

Соответствующий текст был опубликован на сайте ВР.

Как следует из документа, данным законопроектом предлагается, во-первых, закрепить обязанности членов Кабинета Министра Украины присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием которого послужило его личное заявление об отставке) на заседании комитета Верховной Рады Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Во-вторых, предлагается урегулировать порядок представления такого отчета.

Также предлагается закрепить право представителя комитета, к ведению которого относится вопрос об увольнении члена Кабинета Министров, на выступление во время рассмотрения этого вопроса Верховной Радой Украины.

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В пояснительной записке говорится о том, что законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью 18 закона "О Кабинете Министров Украины", статью 6 закона "О центральных органах исполнительной власти", статью 18 закона "О комитетах Верховной Рады Украины".

Кроме этого, законопроектом предлагается привести в соответствие с Конституцией положения Регламента Верховной Рады Украины, которыми регулируется порядок назначения и увольнения членов Кабинета Министров.

Известно, что авторами законопроекта является группа народных депутатов, представляющих фракции "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина" и депутатскую группу "За будущее".

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Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании 353 голосами "за" отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука и 277 голосами проголосовала за новый состав Кабинета Министров во главе с Денисом Шмыгалем.