В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о совершенствовании процедуры увольнения Кабмина
Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать усилению парламентского контроля над деятельностью отдельных членов Кабмина
Народные депутаты в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета Министров Украины".
Соответствующий текст был опубликован на сайте ВР.
Как следует из документа, данным законопроектом предлагается, во-первых, закрепить обязанности членов Кабинета Министра Украины присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием которого послужило его личное заявление об отставке) на заседании комитета Верховной Рады Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины.
Во-вторых, предлагается урегулировать порядок представления такого отчета.
Также предлагается закрепить право представителя комитета, к ведению которого относится вопрос об увольнении члена Кабинета Министров, на выступление во время рассмотрения этого вопроса Верховной Радой Украины.
В пояснительной записке говорится о том, что законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью 18 закона "О Кабинете Министров Украины", статью 6 закона "О центральных органах исполнительной власти", статью 18 закона "О комитетах Верховной Рады Украины".
Кроме этого, законопроектом предлагается привести в соответствие с Конституцией положения Регламента Верховной Рады Украины, которыми регулируется порядок назначения и увольнения членов Кабинета Министров.
Известно, что авторами законопроекта является группа народных депутатов, представляющих фракции "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина" и депутатскую группу "За будущее".
Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании 353 голосами "за" отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука и 277 голосами проголосовала за новый состав Кабинета Министров во главе с Денисом Шмыгалем.