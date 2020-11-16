В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене "карантина выходного дня"

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В парламенте зарегистрировали проект постановления об отмене в Украине "карантина выходного дня". Об этом рассказала временная исполняющая обязанности главы Верховной Рады, вице-спикер Елена Кондратюк во время заседания согласительного совета, сообщает "Бабель".

"Зарегистрировали специальное постановление № 4381 о рекомендации правительства отменить "карантин выходного дня", - заявила Кондратюк.

Как говорится в карточке законопроекта на сайте ВРУ, инициаторами проекта являются Елена Кондратюк, представители "Слуги народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия, нардеп из "Голоса" Ярослав Железняк, нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Сейчас сам текст законопроекта не опубликован.

Напомним, на заседании 11 ноября правительство ввело "карантин выходного дня". Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные.

Впоследствии городской голова Львова Андрей Садовый выступил против введения в Украине "карантина выходного дня" и заявил, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут.

Через некоторое время об отказе вводить "карантин выходного дня" заявили власти и других украинских городов. Соответствующие заявления прозвучали в Тернополе, Житомире, Черкассах, Одессе.