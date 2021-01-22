В Украины нет идеологии, поэтому ее постоянно "расшатывает", – политический обозреватель

Майдан Независимости, Киев Фото из открытых источников

Украинцы теряют время, говорит Руслан Бизяев

У Украины нет идеологии, поэтому ее постоянно "качает" от Майдана к Антимайдану.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политический обозреватель Руслан Бизяев.

"Человечество объединяет всегда две вещи - это общая идеология и общая экономика, но идеология всегда первична", - заметил Руслан Бизяев.

По его мнению, сделать Украину сильной может идеология, которая внутри страны не будет вызывать противоречий у большинства граждан.

"Почему у нас не занимаются идеологией? Потому что это никому не выгодно. То есть бывшие коммунисты борятся за украинский язык, бывшие националисты расказывают, что надо сделать вот так вот... Это все - путь в тупик и в никуда. Советский Союз - была идеология коммунистическая? Хорошая, плохая, но это было то, что стержнем держало. Есть идеология в Европейском Союзе, она социал-демократическая. Есть идеология, например, в Японии. В Украины нет идеологии в принципе, поэтому нас постоянно шатает - Майдан, Антимайдан... Мы теряем время, соответственно, потеряв время, мы не можем сделать ничего. Поэтому давайте сосредоточимся на том, что сделаем ту идеологию, которая будет комфортной для всех жителей страны", – сказал Руслан Бизяев.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Соборности.

Больше о государственном празднике читайте здесь: "Объединение Украины: Чем важен День Соборности и как его отмечают".