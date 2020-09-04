В Украину впервые с визитом прибыл министр обороны Ирака

Во время визита министры Украины и Ирака подписали меморандум о взаимопонимании

Визит министра обороны Ирака в Украину Міністерство оборони України



В Украину с рабочим визитом прибыла делегация Минобороны Ирака. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что украинская и иракская стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Ирак в сфере военного сотрудничества.

В частности, подписание документа даст возможность продолжить взаимовыгодное сотрудничество между оборонными ведомствами обеих стран, усилить партнерские отношения и обеспечить реализацию проектов в сферах, представляющих взаимовыгодный интерес.

В Минобороны добавили, что это первый визит руководителя оборонного ведомства Ирака в Украину. По словам пресс-службы, визит "подчеркивает стремление к развитию всестороннего сотрудничества в оборонной сфере и имеет целью определения приоритетных направлений двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах".

Напомним, в июле в Ираке обстреляли военную базу Эт-Таджи, на которой располагаются американские и иракские военнослужащие. Тогда на лагерь, который размещен на севере от Багдада, упали четыре реактивные ракеты типа "Катюша".